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общество

Студентка из Новосибирска Байана Иванова одержала победу в «Мисс Алтай»

Фото: «Ажуда»

Конкурс состоялся в актовом зале педагогического университета.

Студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова из Онгудая стала обладательницей титула «Мисс Алтай». Об этом сообщает газета «Ажуда».

Конкурс проходил в актовом зале педагогического университета. Всего за корону соревновались шесть участниц.

Конкурс включал в себя несколько этапов: представление визитки, демонстрация национального костюма, а также выход в дизайнерских и вечерних платьях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске площадь комплекса «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза.

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Игорь Кириченко
Журналист

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