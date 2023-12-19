Студентка из Новосибирска Байана Иванова одержала победу в «Мисс Алтай»

Конкурс состоялся в актовом зале педагогического университета.

Студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова из Онгудая стала обладательницей титула «Мисс Алтай». Об этом сообщает газета «Ажуда».

Конкурс проходил в актовом зале педагогического университета. Всего за корону соревновались шесть участниц.

Конкурс включал в себя несколько этапов: представление визитки, демонстрация национального костюма, а также выход в дизайнерских и вечерних платьях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске площадь комплекса «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза.