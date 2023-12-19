Тюменские врачи спасли жизнь ребенку с отравлением угарным газом

Инцидент произошел в разгар аномальных морозов.

В Тюменской области врачи областной больницы №4 спасли жизнь подростку, который отравился угарным газом. Об этом сообщает Вслух.ru.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в разгар сильных морозов. Ребенка нашли без сознания в закрытой комнате родители. Специалисты газовой службы пояснили, что трубу котла затянуло куржаком, и угарный газ заполнил комнату подростка.

К приезду бригады скорой всем троим потребовалась медицинская помощь. Родителям ее оказали на месте, а юношу пришлось увезти в больницу. Более суток ребенку оказывали помощь в отделении анестезиологии-реанимации. Сегодня его жизни ничего не угрожает, пациента выписали.

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