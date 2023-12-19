Ученые из Красноярска изобрели кристаллы для лечения шизофрении

Красноярские учёные в сотрудничестве с коллегами из Индии, Туниса и Саудовской Аравии достигли прогресса в области медицинских исследований.

Команда специалистов синтезировала кристаллы, представляющие потенциально эффективные средства для лечения болезней, таких как Паркинсон, Альцгеймер и шизофрения. Об этом сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук.

Созданное вещество проявляет высокую стабильность и реакционную способность. Учёные провели моделирование биологических свойств кристаллов и пришли к выводу, что они эффективно взаимодействуют с белками.

Специалисты изучили разработанный кристалл в качестве ингибитора белков, связанных с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Результаты исследования показали, что кристаллы успешно проникают в активную среду области рецепторов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины на Новый год.