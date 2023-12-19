Указ подписан, деньги поступят: путинские выплаты придут на карту россиянам к Новому году

Неожиданный денежный сюрприз в двойном размере в канун Нового 2024 года получат семьи с детьми и пенсионеры нашей страны.

В предновогодний период деньги лишними не бывают. Кроме этого обстоятельства, затяжные январские выходные-2024 совпали с едиными днями выплат социальных пособий и пенсий в России. В связи с этим правительство РФ приняло решение о досрочном перечислении таких выплат в декабре уходящего 2023 года.

Социальные, детские и пенсионные пособия будут выплачены дважды за месяц. В первых числах декабря они уже поступили на счета получателей. Второе зачисление средств стартует в понедельник, 25-го и завершится в пятницу, 29-го декабря, сообщает официальный сайт СФР.

Вторая досрочная выплата за январь-2024 года будет начислена с учетом традиционной ежегодной индексации. Получателями предновогодних дополнительных пособий станут сразу несколько многочисленных категорий граждан РФ: семьи с детьми и пенсионеры.

Рассчитывать на такие начисления могут те, кто привык получать ежемесячное содержание от государства через карту «МИР». Для тех, кто получает выплаты через отделения «Почты России», переводы денежных средств поступят согласно графику работы каждого конкретного отделения по месту жительства (заранее уточняйте в своих почтовых отделениях).