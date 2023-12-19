В Новосибирске открылся первый в истории форум военно-патриотических клубов

«Сибирь – территория мужества» — первый в истории форум военно-патриотических клубов.

Открытие первого в истории форума военно-патриотических клубов прошло в «Сибирь-Арене», где расположились 50 выставочных площадок. Организаторы отобразили многообразие направлений работы военно-патриотических клубов: от военно-прикладных видов спорта до создания беспилотных летательных аппаратов.

На открытии присутствовал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он вручил Благодарственные письма.

«Очень важно, чтобы для ребят, приходящих в эти проекты, они были интересными и полезными. Именно поэтому было решено, что нам надо всем собраться в одном месте – и вот сегодня на первом военно-патриотическом форуме Новосибирской области встретились почти шесть тысяч участников таких клубов», – подчеркнул губернатор региона.

В данный момент во всех муниципальных районах и городских округах области действуют программы патриотического воспитания либо программы в сфере молодежной политики.

«Только военно-патриотических клубов, работающих с детьми и молодежью, благодаря энтузиастам в системе образования, ветеранам боевых действий, общественникам сегодня работает по региону почти 600, из них 34 созданы в 2023 году. Они объединяют более 16 тысяч юных сибиряков», — сказала Андрей Травников.

По сравнению с 2019 годом количество участников мероприятий патриотической направленности увеличилось почти в два раза. А объем средств из областного бюджета, которые направлены на поддержку таких клубов, по сравнению с 2018 годом, увеличен более чем в 20 раз.