Врач Фомичева перечислила экстренные признаки приближающегося инфаркта

Специалист рассказала, что к нетипичным симптомам относятся резкая слабость, потливость, тошнота и удушье.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что чаще всего инфаркт миокарда происходит внезапно. По словам специалиста, к наиболее типичным симптомам приближающегося приступа относятся интенсивные боли за грудиной, одышка, тахикардия, аритмия и гипотония.

А к нетипичным проявлениям инфаркта относятся резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье, кашель, потеря сознания, тревожное состояние, страх смерти.

Согласно статистике, которую привела врач, у мужчин инфаркт миокарда возникает значительно чаще (примерно в 5 раз), чем у женщин, особенно в молодом и среднем возрасте.

Напомним, врач-кардиолог рассказала о лечебных свойствах прикосновений и объятий.