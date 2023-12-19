Жители Новосибирска скупают вещи в стиле сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”

На Авито взлетели продажи вещей из 80-х годов, а также атрибутики сериала.

В пресс-службе Авито сообщили о том, что после выпуска нашумевшего сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” в Новосибирске жители города стали активно покупать вещи из 80-х годов.

Сообщается, что на площадке размещено более 3 500 объявлений с упоминанием “Слова пацана”, в том числе и увеличилось на 10% количество продавцов, которые продают винтажные вещи из позднего СССР.

Например, шапку, как у героев сериала, можно приобрести за 1 760 рублей, а средняя стоимость брюк выходит в 2 800 рублей, рубашки — 455 рублей.

Продают также и бейсболки с логотипами того времени. Бюджетный вариант стоит 200 рублей, а вот легендарную кепку “USA California” продают уже за 1 500 рублей.

Напомним, что в Новосибирске продают куртку как в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”.