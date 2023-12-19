Зимняя акция «Каникулы в семьях горожан»: станьте другом для ребенка, оставшегося без попечения родителей

В Новосибирске каждый год проводится зимняя акция, организованная управлением по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Цель акции — обеспечить основное право детей на жизнь и воспитание в семье, а также содействовать развитию семейных форм устройства для тех детей, которые остались без родительского попечения.

Эта акция способствует социализации детей, проживающих в организациях, и служит отправной точкой для их последующего включения в семейную жизнь. Благодаря таким мероприятиям дети каждый год находят семьи и наставников.

В течение акции дети имеют возможность провести зимние каникулы и новогодние праздники в семьях горожан. Это позволяет им приобрести опыт общения с взрослыми и сверстниками в теплой атмосфере дома, а также познакомиться с семейными традициями и завести близкие отношения.

При выборе семьи и определении продолжительности пребывания учитываются предпочтения самих детей, особенно у тех, кто достиг десятилетнего возраста. Братья и сестры из центров временно передаются в семьи вместе, за исключением случаев, когда это невозможно по медицинским показаниям или по желанию самих детей.

Акция «Каникулы в семьях горожан» начинается с дней открытых дверей по следующему графику:

— 20 декабря в 15:00 в центре "Теплый дом" (Выставочная, 40);

— 21 декабря в 15:00 в центре "Созвездие" (Дуси Ковальчук, 384);

— 22 декабря в 17:00 в центре "Теплый дом" (Выставочная, 40);

— 25 декабря в 17:00 в центре "Жемчужина" (Ватутина, 30);

— 28 декабря в 15:00 в центре "Теплый дом" (Выставочная, 40).

Для потенциальных усыновителей и опекунов действует горячая линия в управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства. Подробную информацию об условиях временного устройства ребенка в семью можно получить по телефону 227-44-04 (в будние дни с 09:00 до 18:00, а также в режиме автоответчика – в будние дни с 18:00 до 09:00 и в выходные).

Список телефонов и адресов территориальных отделов опеки и попечительства, а также учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, в Новосибирске: https://disk.yandex.ru/i/ryG_O4lQD3m5Xg