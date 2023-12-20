1 200 мигрантов было депортировано из Новосибирской области в этом году

Из Новосибирской области депортировали 1 200 мигрантов.

В интервью с издательством Сиб.фм прокурор региона Александр Бучман рассказал, что в два раза больше мигрантов депортировали из Новосибирской области в 2023 году по сравнению с прошлым годом.

По его словам, в течение 2023 года за нарушение миграционного законодательства депортировали 1 200 иностранных граждан.

Однако, как уточнил прокурор, вплеска преступности среди иностранных граждан на территории области пока зафиксировано не было.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в России мигранты устроили беспредел.