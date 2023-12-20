Анна Терешкова оценила возможность стать мэром Новосибирска

В Новосибирске Анна Терешкова назвала работу мэра очень сложной.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в эксклюзивном интервью «Сиб.фм» рассказала, хочет ли она стать мэром города.

«Раньше относилась так: если Родина пошлёт, то может быть. Сейчас я к этому отношусь философски, потому что всегда ты должен выбирать между служением и семьёй», — поделилась она.

Терешкова добавила, что не завидует будущему мэру, так как это очень сложная работа, на которой нужно «разрываться».

«Ты первый, кто принимает на себя удар. Никогда не будет всегда всё хорошо. Например, одни говорят, нужна ёлка на этом месте, другие говорят, что там нужна парковка. Если ты сделаешь хорошо одной стороне, будет плохо другой», — рассуждает Терешкова про работу градоначальника.

Помимо этого, по словам Терешковой, мэр должен многим жертвовать.

«Это должно быть на уровне самопожертвования. Ты должен понимать, что отдаёшься полностью этой работе, на которой даже элементарно заболеть нельзя, отлежаться. Твоя семья должна понимать, что ты всегда будешь на работе», — заключила она.



Напомним, в правительстве Новосибирска состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Андрей Травников ответил на вопросы журналистов. Сиб.фм собрал главное.