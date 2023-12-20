Астролог Любимова рассказала о самых плохих подарках на Новый год

Эксперт посоветовала отказаться от бездумных подарков, которые относятся к символу года.

Астролог Лилия Любимова рассказала в беседе с Pravda. Ru, что на Новый год нужно отказаться от бездумных подарков, связанные с символом года. По словам специалиста, новый год не наступает 1 января — это происходит в первое новолуние Водолея, что всегда на месяц позже привычного Нового года. Соответственно дарить символ года заранее эксперт не рекомендует.

Лучше, по словам Любимовой, подарить человеку что-то для хозяйства. Например, гель для душа или крем для рук. Кроме того, можно дополнить дополнить основной подарок сладкими угощениями.

Что касается праздничных блюд, то астролог рекомендует готовить пироги с мясом, чтобы как следует задобрить владыку 2024 года.

Напомним, россияне перечислили идеальный список подарков на Новый год.