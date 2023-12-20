Россияне перечислили идеальный список подарков на Новый год

Так, в перечень таких подарков вошли украшение и аксессуары для автомобиля.

Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос среди россиян и выяснили, что 75% граждан планируют потратить на празднование Нового года до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что больше всего денег россияне тратят на подарки второй половине и детям — 34% от всех расходов на подарки. На втором месте — родители, траты на подарки для них занимают 27%. Остальные деньги распределяют на сюрпризы бабушкам и дедушкам, друзьям, коллегам и даже домашним питомцам.

Идеальным новогодним подарком для женщины участники опроса считают украшения (19%), духи (12%), косметику (11%), гаджеты (10%), одежду и обувь (10%), аксессуары (9%). А для мужчины — аксессуары для автомобиля и гаджеты (по 11%), косметику и парфюмерию (10%), галстуки, перчатки и другие подобные аксессуары (10%), одежду и обувь (10%).

Напомним, аналитики выяснили, чем займутся россияне на новогодних каникулах.