Более 236 километров дорог отремонтируют в Новосибирской области

По нацпроекту БКД в 2024 году в Новосибирской области отремонтируют более 236 километров дорог.

В правительстве Новосибирской области на заседании Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона обсудили итоги реализации в 2023 году национального проекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного президентом России Владимиром Путиным, и планы на предстоящий 2024 год.

В этом году выполнили работы на 119 объектах общей протяженностью 393 километра. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер.

Он также отметил, что в 2024 году будут проводиться работы на 100 объектах, где необходимо отремонтировать не менее 236 километров дорог региона.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют за 5,8 млн рублей две муниципальные бани.