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общество

В Новосибирске отремонтируют за 5,8 млн рублей две муниципальные бани

Фото: freepik

“Сибирячка” заплатит 5,8 млн за ремонт двух муниципальных бань.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что банное хозяйство “Сибирячка” ищет подрядчика для ремонта помещений двух муниципальных бань, расположенных на улицах Чекалина, 35 и Первомайская, 84, в Новосибирске.

По договору за 120 дней и за 5,8 миллионов рублей подрядчик должен успеть выполнить все работы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что для ремонта моста через реку Иню в Новосибирске нашли подрядчика. В качестве подрядчика для ремонта моста через реку Иню на Бердском шоссе выступит ООО “Новосибирская сервисная компания”.

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Валерия Митрохина
Журналист

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