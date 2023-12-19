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общество

Для ремонта моста через реку Иню в Новосибирске нашли подрядчика

Фото: ru.freepik.com

МКУ «Гормост» заключил контракт на ремонт моста через реку Иню на Бердском шоссе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в качестве подрядчика для ремонта моста через реку Иню на Бердском шоссе выступит ООО «Новосибирская сервисная компания».

Ему будет необходимо отремонтировать железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений, восстановить укрепления конусов. Заменить деформационные швы, отремонтировать мостовое полотно, тротуары. Обустроить организованный водоотвод с проезжей части. Заменить существующие ограждения проезжей части и т.д.

По планам, к работе должны приступить в следующем году, а сдать готовый мост — в 2025.

Напомним, что в Новосибирске за этот год отремонтировали 10 мостовых переходов.

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Нина Раневская
Журналист

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