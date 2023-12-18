В Новосибирске за этот год отремонтировали 10 мостовых переходов

В числе отремонтированных мостов – Коммунальный, на улице Сибревкома и Октябрьской магистрали.

В 2023 году в Новосибирске завершили работы по ремонту 10 мостовых переходов, включая такие ключевые объекты, как Коммунальный, на улице Сибревкома и Октябрьской магистрали. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в интервью «МК в Новосибирске».

Он подчеркнул, что самым сложным объектом стал Винаповский мост, включающий три мостовых перехода.

Мэр отметил, что ремонт проводился в сложных условиях, поскольку невозможно было полностью остановить транспортное движение на этой важной транспортной артерии. Работы проводили летом.

Кроме того, мэр упомянул о ремонте моста через реку Тулу на Сибиряков-Гвардейцев. Старый аварийный мост рядом с ним закрыт и будет снесен в ближайшее время.

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