Власти Новосибирска назвали даты школьных каникул в 2024 году

В школах Новосибирска зимние каникулы будут длиться с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

Учащиеся школ Новосибирска будут отдыхать с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Весенние каникулы запланированы с 25 по 31 марта, в то время как летний отдых охватит период с 1 июня по 31 августа 2024 года.

По приказу Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 года минимальная продолжительность каникул для школьников должна составлять не менее 7 календарных дней. Тем не менее, конкретные сроки проведения каникул могут определять школы самостоятельно.

Дополнительную информацию о времени каникул в конкретных школах рекомендуется проверять на официальных веб-сайтах образовательных учреждений в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» — «Календарный учебный график».

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно имя второго фигуранта дела новосибирского ученого.