Более 835 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию

За 9 месяцев в Новосибирской области выполнено 48 выездных мероприятий и акций.

По данным пресс-службы регионального правительства, более 835 тысяч жителей региона прошли профосмотры и диспансеризацию с начала этого года.

За 11 месяцев более 835 тысяч жителей Новосибирской области прошли профилактические просмотры, также за 9 месяцев выполнено 48 выездных мероприятий и акций, к которым привлекли передвижные медицинские комплексы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске перед матчем ХК «Сибирь» 150 мужчин проверились на рак.