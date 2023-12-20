Четвертый мост в Новосибирске могут открыть в сроки

Открытие четвертого моста может состояться после заключения изменений экспертами.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что сроки, которая установила компания для открытия и завершения работ на четвертом мосту, можно соблюсти, но необходимо получить подтверждение от главгосэкспертизы.

«Отставание от графика мы отмечаем уже 3 год подряд. Текущая проблема связана с внесением изменений в проектную документацию. Они оправданы, но не подтверждены главгосэкспертизой. Если раньше мы ждали и верили обещаниям, то есть сейчас мы ждем ответ от главгосэкспертизы, без этого выделять деньги из бюджета не можем», — отметил Травников.

Напомним, что 1 декабря на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика-консультанта для концессии строительства и эксплуатации четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Заказчиком выступает представитель ГКУ Новосибирской области «Мост». Компания предлагает победителю закупки вознаграждение в размере 82,3 миллиона рублей.