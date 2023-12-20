Эксперт из Новосибирска рассказала, чем опасна структурированная икра

Имитированная икра и структурированная икра различаются между собой.

В преддверии новогодних праздников магазины Новосибирска активно предлагают покупателям имитированную и структурированную икру, так как настоящая красная икра стала недоступной для многих из-за высокой цены. Продавцы отмечают рост спроса на альтернативную продукцию.

Имитированная икра, как правило, производится из рыбного бульона и водорослей, в то время как структурированная использует икорный сок, вытекающий при повреждении натуральных икринок, с оболочкой из комплекса добавок.

Эксперты объясняют увеличение предложения подобной икры тем, что люди еще не успели отвыкнуть от новогоднего деликатеса и покупают доступную альтернативу. Формально контролирующие органы не предъявляют претензий к продукции, которая имитирует икру, однако врачи выражают опасения относительно ее потребления.

Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон рассказала о рисках, связанных с употреблением имитированной икры. Она отметила, что покупатель часто не знает, что именно содержится в продукте. Врачи также указывают на возможное использование вредных пищевых добавок, красителей и консервантов при производстве фальсифицированной икры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области объяснил, что задерживает стройку Южного транзита.