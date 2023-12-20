Губернатор Новосибирской области объяснил, что задерживает стройку Южного транзита

Власти не смогут привлечь серьезные средства из бюджета.

На пресс-конференции 20 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что начало строительства Южного транзита невозможно до завершения строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Глава региона пояснил, что задержки связаны с банкротством компании «Сибмост» и переносом сроков сдачи Восточного обхода.

Губернатор отметил, что экономическая обстановка в регионе привела к отсрочке проектирования всего комплекса. Подрядчик в настоящее время занимается подготовкой проектно-сметной документации для строительства новой дороги по левобережной части. Ожидается, что этот этап займет 1,5 года, и документация будет готова в первом квартале 2025 года. После этого подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

Правобережную часть транзита реализуют через несколько лет после завершения левобережной части проекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анна Терешкова оценила возможность стать мэром Новосибирска.