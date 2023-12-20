Фильм режиссера Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” показали в Новосибирске

Новый фильм Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” появился в прокате в новосибирских кинотеатрах.

В Новосибирских кинотеатрах в прокат вышел новый фильм культового режиссера Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” (18+). Картина вышла на экраны неофициально, в рамках “мероприятия”.

В фильме играют знаменитые актёры — Леонардо Ди Каприо, Лили Гладстон, Роберт Де Ниро, Берндон Фрейзер и Джесси Племонс.

Новинку можно посмотреть в “КиноСити” в ТРЦ “Сибирский Молл”.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что показ фильма о погибших на СВО состоялся в Новосибирском кинотеатре