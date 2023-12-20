Генпрокуратура добилась изменения правил перелётов для пассажиров с детьми

По указанию Игоря Краснова прокуроры добились отмены раздельной посадки детей и родителей в самолётах.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми.

Ранее было известно, что некоторые авиакомпании рассаживали детей и родителей по отдельным местам. Теперь, после вмешательства надзорного ведомства, в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, которые направлены на защиту прав детей — пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок.

Напомним, что в Норвегии отказали в посадке российскому самолёту, где почти умирал пассажир.