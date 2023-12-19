В Норвегии отказали в посадке российскому самолёту, где почти умирал пассажир

Экстренное приземление требовалось из-за состояния одного из пассажиров.

В Telegram-канале SHOT сообщили о том, что ранее авиарейс компании Nordwind Airlines вылетел из Москвы, после чего одному из пассажиров резко стало плохо из-за язвы, которая спровоцировала внутреннее кровотечение.

Как сообщили свидетели инцидента, пилотам запретили совершать посадку в одном из ближайших норвежских аэропортов и они развернулись обратно в Москву.

После прилёта в Шереметьево пассажира увезли в больницу для оказания экстренной помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в аэропорту Новосибирска привлекли к ответственности курящих мужчин.