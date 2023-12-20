Губернатор Новосибирской области рассказал о запуске электрички до аэропорта Толмачево

Власти намереваются продлить электричку до Толмачево.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о перспективе запуска электрички до аэропорта Толмачево.

Реализация этого проекта предполагает строительство отдельной железнодорожной ветки и моста. В числе мер по решению транспортных проблем глава региона выделил повышение пропускной способности Толмачевского шоссе и улицы Станционной, расширение маршрутов общественного транспорта до аэропорта.

Наиболее приоритетным объектом для властей стало строительство второго пролета железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». После этого правительство совместно с РЖД планирует развивать пригородное сообщение в направлении аэропорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области отремонтируют более 236 км дорог по нацпроекту БКД в 2024 году.