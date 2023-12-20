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политика общество

Губернатор Травников рассказал, когда откроют станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области сообщил, что все работы на станции метро «Спортивная» выполнены.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 20 декабря сообщил, что все работы на станции метро «Спортивная» фактически выполнены, однако нужны экспертизы.

«Болезнь Новосибирска по проектированию метрополитена известна. Я еще год назад в сентябре мэра предупреждал, чтобы взялись за прохождение экспертизы. Его сотрудники убеждали, что всё сделаем без экспертизы. В итоге пришли к тому, от чего ушли», — поделился он.

Травников добавил, что по его прогнозам, все процедуры на станции будут закончены до весны.

«Никаких замечаний по качеству работ лично у меня нет. Всё сделано хорошо и достойно. Весь вопрос только в документах», — заключил он.

Также Андрей Травников рассказал о четвертом мосте.

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Дамир Трубников

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