Губернатор Травников рассказал, когда откроют станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области сообщил, что все работы на станции метро «Спортивная» выполнены.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 20 декабря сообщил, что все работы на станции метро «Спортивная» фактически выполнены, однако нужны экспертизы.

«Болезнь Новосибирска по проектированию метрополитена известна. Я еще год назад в сентябре мэра предупреждал, чтобы взялись за прохождение экспертизы. Его сотрудники убеждали, что всё сделаем без экспертизы. В итоге пришли к тому, от чего ушли», — поделился он.

Травников добавил, что по его прогнозам, все процедуры на станции будут закончены до весны.

«Никаких замечаний по качеству работ лично у меня нет. Всё сделано хорошо и достойно. Весь вопрос только в документах», — заключил он.



Также Андрей Травников рассказал о четвертом мосте.