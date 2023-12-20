Губернатор Травников рассказал о снижении цен на яйца в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Травников оценил возможность создания запасов куриных яиц.

Губернатор Травников заявил, что регулирование цен на яйца, это прерогатива федеральных властей. Он напомнил, что основное регулирование цен на куриные яйца — это ограничение экспорта дефицитного продукта и расширение дополнительно импорта из Турции и Ирана. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

«Ориентируемся на заявление Путина, что в ближайшем будущем появятся яйца из друг стран», — отметил он.

Травников добавил, что у НСО больше возможностей, чем других у регионов создать запас яиц.

«У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов», — отметил он.



Напомним, Новосибирская область отправляет по 3 фуры с гуманитарной помощью в зону СВО еженедельно.