Губернатор Травников рассказал о состоянии ВПК в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области заявил, что ВПК региона находится в хорошем состоянии.

Действующие предприятия Военно-промышленного комплекса в Новосибирской области в хорошем состоянии, заявил губернатор области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 20 декабря.

«Действующие предприятия в очень хорошем состоянии. Все предприятия обновили оборудование и нарастили свои возможности. Объемы производства выросли кратно. Все с гособоронзаказом справляются», — ответил на вопрос журналистов Травников.

Ранее Травников сообщил, что Новосибирская область отправляет по 2-3 фуры в зону СВО.