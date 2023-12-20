Лютые морозы снизили уровень заболеваемости в Забайкальском крае

Специалисты отмечают, что в региона снизилась заболеваемость детей в возрасте до года на 63%.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лава заявила, что в период лютых морозов в регионе снизилась заболеваемость детей в возрасте до года на 63%. Также уровень заболеваемости снизился и среди взрослого населения. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Также она отметила, что на сегодняшний день рост заболеваемости демонстрируют только Красночикойский, Могочинский и Нерчинско-Заводский районы. Но, несмотря на положительную динамику, нужно оставаться наготове. После новогодних каникул специалисты снова прогнозируют подъем, справиться с которым поможет поступившая в минувшую пятницу вакцина от гриппа.

«В пятницу же начали развозить по районам. В последний район привезем 22 числа. Те районы, которые получили уже вакцину на выходных, с сегодняшнего дня начинают прививки», — заявила в свою очередь министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина,.

Напомним, в Новосибирской области выросла заболеваемость коклюшем.