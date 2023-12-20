Новосибирский хоккейный клуб одержал победу над “Ладой” из Тольятти

Хоккейный клуб “Сибирь” из Новосибирска одержал победу над клубом из Тольятти.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе хоккейной команды “Сибирь” из Новосибирска сообщили о том, что клуб одержал победу над соперниками из Тольятти — матч завершился со счётом 1:2.

Сообщается, что Максим Сушко из команды “Сибирь” первый забил шайбу и основное время завершилось со счётом 1:1. А в овертайме принёс победу команде из Новосибирска Георгий Белоусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жители Новосибирска раскупили все билеты на матчи ХК “Сибирь”.