О нетипичных симптомах приближающегося инфаркта рассказала врач-кардиолог

Врач-кардиолог рассказала о симптомах приближающегося инфаркта.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева в интервью для издательства “Газета.Ru” рассказала о том, что в предынфарктном периоде у человека могут возникать нетипичные для сердца симптомы, к которым относятся резкая слабость, тошнота, боли в животе, потливость, рвота, кашель, удушье, тревожность, потеря сознания и страх смерти.

Анастасия Фомичева отметила, что в остром периоде инфаркта пациенты жалуются на ощущения сдавливания сердца железным обручем, лежащей на груди тяжелой плиты, льющегося на грудь кипятка и пожар в груди — подобные ощущения могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов.

При похожих симптомах следует немедленно обратиться к специалисту на осмотр.

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