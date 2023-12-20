Партия новых троллейбусов должна прибыть в Новосибирск до Нового года

Из-за перегруженности заказами Уфимский завод сорвал график поставок троллейбусов с автономным ходом для Новосибирска.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, что из-за введения против России санкций многие заводы, производящие общественный транспорт, столкнулись с большим числом заказов. Из-за этого Уфимский завод, который должен был поставить 80 троллейбусов в Новосибирск осенью, задерживает их и выдает партиями.

Тем не менее завод планирует выдать оставшиеся троллейбусы с автономным ходом до конца 2023 года.

Напомним, что в Новосибирске от площади Маркса запустили новый троллейбусный маршрут. А с 23 декабря поднимется стоимость на проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро.