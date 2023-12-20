Под Новосибирском пристав помог водителю, который попал в ДТП

В Новосибирской области автомобиль съехал с трассы, перевернулся на бок и оказался в кювете.

По информации пресс-службы ГУ ФССП России по Новосибирской области, свидетелем инцидента стал судебный пристав Владимир Шеметов. По его словам, происшествие случилось 16 декабря, когда он ехал к своим родителям.

Шеметов рассказал, что на скользкой дороге перед ним двигался седан с высокой скоростью. В какой-то момент транспортное средство начало заносить. В результате произошедшего автомобиль съехал с дороги и перевернулся в кювете.

Судебный пристав остановился, чтобы оказать помощь водителю. Вместе с пострадавшим они попытались перевернуть автомобиль. Шеметов также остановил проезжающие машины и вызвал ГИБДД.

Судебный пристав помог водителю сесть в свой автомобиль. Он поддерживал пострадавшего, пока не прибыл экипаж ГИБДД. После этого Владимир Шеметов уточнил, нужна ли дополнительная помощь, а после поехал дальше к родителям.

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