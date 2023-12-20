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общество

Президент РФ Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах

Фото: Kremlin.ru

Изменения вносятся в закон об образовании.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает использование мобильных телефонов учащимися в школах.

Ученикам запрещено пользоваться телефонами во время уроков, за исключением ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью. Помимо этого, учащимся предстоит соблюдать установленные образовательными учреждениями дисциплину и правила поведения.

Контроль за соблюдением данных правил будет осуществляться преподавателями и руководством школ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в маршрутках до Академгородка вырастет стоимость проезда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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