Президент РФ Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах

Изменения вносятся в закон об образовании.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает использование мобильных телефонов учащимися в школах.

Ученикам запрещено пользоваться телефонами во время уроков, за исключением ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью. Помимо этого, учащимся предстоит соблюдать установленные образовательными учреждениями дисциплину и правила поведения.

Контроль за соблюдением данных правил будет осуществляться преподавателями и руководством школ.

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