С 9 января поднимут стоимость проезда в автобусах Бердска

До 35 и 38 рублей поднимется цена за проезд в Бердске.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства местной мэрии Надежда Нятина сообщила о том, что после Нового года произойдёт повышение цен на проезд в общественном транспорте в Бердске Новосибирской области.

С 9 января поднимутся цены на проезд — поездка в муниципальном автобусе вырастет с 30 до 35 рублей, а в маршрутках тариф составит 38 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске до 50 рублей подняли стоимость проезда в маршрутке №8.