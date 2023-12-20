Социологи рассказали, какие продукты подорожали в декабре в Новосибирске

Социологи сравнили цены на продукты в Новосибирске в начале ноября и в начале декабря.

Исследование проводилось компанией «СоциоРум». Она провела мониторинг цен в основных торговых сетях Новосибирска и сравнила стоимость продуктов в начале ноября и в начале декабря.

Капуста выросла в цене больше других овощей — на 15,68%. Стоимость макаронных фигурных изделий увеличилась почти на 14%. Заметно подорожало сливочное масло — на 9,67%. Цена на молоко с жирностью в 2,5% выросла почти на 4%.

Что касается продукции птицефабрик, то рост цен на охлажденные куриные бедра составил 19,72%. Куриные яйца в среднем стали стоить 105,41 рубля.

Исследователи отмечают, что цены не только растут, но и снижаются. Так, репчатый лук подешевел на 7,69%, подсолнечное масло — на 3,25%, мука пшеничная — на 3,11%, яблоки — на 3,85%, минтай — на 8,86%, а соль — на 8,3%.

Подготовлено по материалам РИА ВИА. Свидетельство о регистрации ИА ФС77-47277 от 11.11.2011

Напомним, что в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей. В начале года десяток стоил около 60 рублей, а сейчас его цена достигла 90 рублей и даже перевалила за 100 рублей в некоторых магазинах. Две птицефабрики области планируют прекратить выпускать яйца