Транспортная прокуратура начала прием граждан из-за задержек рейсов в Норильске

Красноярская и Норильская транспортные прокуратуры проводят проверки.

Транспортная прокуратура Красноярска и Норильска начала прием граждан из-за задержек авиарейсов в международном аэропорту Норильска имени Н.Н. Урванцева. Проверки ведутся по вопросам соблюдения законодательства о защите прав пассажиров.

Авиакомпании «Сибирь» и «Нордстар» задерживают рейсы в направлениях Москва, Сочи, Абакан, Новосибирск и Красноярск из-за метели. Рейсы задерживают уже на 36 часов.

Воздушные суда «Нордстар», следовавшие из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Норильск, совершили посадку в аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Более 160 пассажиров, включая 6 детей, ожидают вылета в пункт назначения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Каунасской возмутились изменениями в движении маршрутки №45 из-за посёлка Тихий.