В Новосибирске жители Каунасской возмутились изменениями в движении маршрутки №45 из-за посёлка Тихий

В Каунасском микрорайоне в Новосибирске возмутились изменением схемы движения маршрутки №45 – теперь, когда она заходит в посёлок Тихий, уехать не могут жители других домов.

Скандал из-за транспортной недоступности в микрорайоне Тихий разгорелся в начале декабря. Местные жители возмутились, что не могут добраться до города и в – 40 вышли на улицу, чтобы записать обращение к Президенту РФ Владимиру Путину.

Жители Тихого заявили, что маршрутку №311, отменили около года назад и из-за этого 3 000 человек не могут выбраться в город. Идти пешком приходится 2 километра. Особенно тяжело приходится добираться до занятий школьникам и пенсионерам.

После того, как жители Тихого отправили видеообращение президенту, проблема начала решаться с максимальной скоростью. Уже через два дня в мэрии Новосибирска заявили, что вопрос решится через два дня. Его решение взял на контроль и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручив доложить о результатах процессуальной проверки.

В итоге, через три дня было найдено решение: маршрутка №45 изменила график движения. Сейчас она делает крюк, заезжая в микрорайон Тихий.

Однако теперь в стороне остаётся Каунасский микрорайон, где также находятся десятки двухэтажных домов. Жителям также приходится идти несколько остановок от улицы Залесского и с Горбольницы.

«В морозы это тоже ощущается – приходится идти километр. Была маршрутка №45 – и это было достаточно удобно. Можно было её у нас не отбирать, а на Тихий пустить другой транспорт. Надеемся, возможно, это – временное, вынужденное решение? И на нашу проблему тоже обратят внимание»,

- говорит жительница улицы Каунасская Ирина.

Местные жители также планируют направить жалобу в мэрию Новосибирска, в надежде, что на их проблему обратят внимание.