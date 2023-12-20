Травников: Можно надеяться, что часть из 6 школ будут введены в эксплуатацию

Часть из шести школ по концессионному соглашению в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что проблема несдачи шести школ в срок связана с тем, что подрядчик понадеялся на возможность заработать на удешевлении проекта и без разрешения главгосэкспертизы возвел фундамент. После чего, по требованию властей, вынужден был его поменять.

«Мы поменяли отношение, раньше «вытягивали за уши». Сегодня мы занимаем более жесткую позицию. Риски смены исполнителя контракта есть», — рассказал Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирске неустойку в 261 миллионов рублей предъявили концессионеру школ.