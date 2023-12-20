Травников раскритиковал строителей нового ЛДС в Новосибирской области

Власти заняли более жесткую позицию по этому вопросу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал строителей нового ЛДС в Новосибирске. Он обратил внимание на задержки в возведении шести школ в городе.

Травников отметил, что частный партнер, ответственный за строительство, полагался на простые решения и возможность сэкономить за счет изменений в проекте. Однако ещё весной его предупреждали, что любые изменения требуют подтверждения Главгосэкспертизы и, вероятно, не все изменения одобрят.

Он недоволен тем, что подрядчик внес изменения в фундамент одной из школ по измененному проекту. В результате пришлось перестраивать конструкцию заново.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сложности, часть из шести школ введут в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области рассказал о запуске электрички до аэропорта Толмачево.