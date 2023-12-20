В 30 миллиардов рублей оценивают реконструкцию взлетной полосы в Толмачево

Для реконструкции взлетно-посадочной полосы в Толмачево власти рассматривают вариант концессии.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что, по предварительной оценке, реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП)в Толмачево будет стоить 30 миллиардов рублей.

В связи с тем, что объект дорогостоящий, власти региона также рассматривают и вариант концессионного соглашения, но решение будет принимать Росавиация.

«По предложению руководства правительства РФ, наши авиаторы просчитывают и этот вариант — привлечения частных денег, и их возврат потом через умеренную надбавку на тарифы на обслуживание судов. Текущий статус — пока проработка», — сказал Андрей Травников.

Реконструкция второй ВПП продолжается. Работы осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Ранее Сиб.фм собрал главное из итоговой пресс-конференции губернатора НСО Травникова.