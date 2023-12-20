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общество

В десятку наиболее тревожных регионов РФ вошла Новосибирская область

Фото: freepik

Новосибирская область считается одной из наиболее тревожной среди регионов Российской Федерации.

Интернет-издательство РБК со ссылкой на агентство "Крос" сообщило о том, что Новосибирская область в этом году вошла в десятку наиболее тревожных регионов России.

По данным статистики, в 2023 году новосибирцы переживали чаще всего из-за специальной военной операции, роста цен, запрета на аборты, наводнения и пожаров.

Однако, средний индекс тревожности по России снизился почти в 2 раза.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске опубликовали рейтинг худших детских больниц города.

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Валерия Митрохина
Журналист

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