В Новосибирске можно пополнить транспортные карты онлайн

Пополнить карту можно в приложении «Транспортная карта».

В Новосибирске жители теперь могут пополнять баланс транспортных карт. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города.

Массовый процесс перевода карт на новый режим работы проводится без участия пользователей во время обычных операций оплаты проезда. После завершения этой процедуры у пассажиров появится возможность пополнять баланс как через терминалы, так и удаленно.

Теперь жителям города доступны два способа пополнения транспортных карт: через специальное приложение «Транспортная карта» и в личном кабинете на официальном сайте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Локоть рассказал, когда в Новосибирск привезут новые троллейбусы.