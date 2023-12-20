В Новосибирске не огородили яму на территории ЖК, в которую провалилась девочка

В Новосибирске жители ЖК «Матрешкин двор» пожаловались, что никто не огородил огромный котлован после падения маленькой девочки.

В Новосибирске спустя два дня никто не огородил и не закопал огромную яму, куда провалилась маленькая девочка и пролежала несколько часов на морозе. Об этом сообщили жители ЖК «Матрешкин двор».

Напомним, 18 декабря маленькая девочка провалилась в яму, которую оставили открытой строители из ГК «Дискус». Котлован находится возле детского сада №53 и школы №217, ученики которой часто сокращают путь по этому полю.

Видео в редакцию Сиб.фм прислал Герман, который вытащил девочку и отдал сотрудникам скорой.

В ролике мужчина показал котлован, куда провалился ребенок. Он поделился с корреспондентом Сиб.фм, что спустя сутки яму даже не огородили.

«Я сходил, посмотрел. Яма как была открытой, так и остается. Никто ничего не предпринял. По крайней мере сегодня. Инцидент произошел, но всем наплевать», — прокомментировал он.

Он отметил, что единственное, что убрали, — это булыжники, о которые, предположительно, ударилась Алёна (имя изменено) при падении.

Прокуратура начала проверку после инцидента.

«Прокуратурой Кировского района г. Новосибирска организована проверка по информации СМИ об упавшем в яму ребенке на Южно-Чемском жилмассиве», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники выясняют, как на пустыре появилась яма и кто несет ответственность за содержание этой территории.