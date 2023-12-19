«Просила не говорить маме»: новосибирец рассказал, как спас девочку из огромной ямы

В Новосибирске мужчина рассказал, как спасал маленькую девочку, провалившуюся в яму.

В Новосибирске 18 декабря в ЖК «Матрешкин двор» на улице Петухова маленькая девочка провалилась в яму, которую оставили открытой строители из ГК «Дискус». Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили очевидцы произошедшего.

По их словам, на поле возле детского сада №53 есть глубокая яма — обычно там гуляют люди с собаками, однако дети из школы №217 там часто сокращают путь по вытоптанной тропинке.

Вечером Алёна (имя изменено) гуляла там с подружкой и случайно провалилась в яму, где сильно ударилась о камни. Её подруга стала звать на помощь, однако никто из людей не откликался — один прохожий и вовсе махнул рукой, проигнорировав детскую просьбу о помощи.

Девочку спас местный житель Герман, который вечером собирал кровать для своего годовалого сына дома. Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с героем и узнать детали инцидента.

По словам Германа, ему позвонила соседка, которая гуляла собакой на том пустыре. Женщина сказала ему, что увидела ребёнка в яме и попросила помощи.

«Конечно же, я быстро побежал. Там действительно огромная яма, как котлован. Там соседка была и рядом с ней девочка лет 7, которая плакала. Она рассказала, что внизу у неё подружка, а она не может её спасти», — вспоминает мужчина.

Герман спустился вниз и спросил у Алёны, что у неё болит. Девочка ответила, что не чувствует пальцы на руках и на ногах, а также сообщила, что лежит уже два часа.

«Она скатилась сверху, ударилась о камень и потеряла сознание. Её подруга всё это время просила помощи», — делится он.

Герман признался, что подняться обратно вместе с ребёнком ему было сложно, но удалось. В это время соседка вызвала скорую, которая приехала очень быстро.

«Девочка больше всего почему-то боялась, что узнает мама. Просила, чтобы ей никто об этом не рассказывал. Я её успокаивал», — продолжает Герман.

Мужчина донёс девочку до машины скорой и ушел домой. Позже в домовом чате, ближе к часу ночи, написали, что с девочкой всё хорошо и она находится дома.

Герман пожаловался, что данный пустырь находится с детским садом и школой, и никто им не занимается и не облагораживает.



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