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вчера 21:41
наука

В Новосибирске планируют начать испытания бор-нейтронозахватной терапии в 2025 году

Фото: Pexels.com

В настоящий момент новосибирские специалисты продолжают работу по доклиническим испытаниям.

В 2025 году планируют начать клинические испытания бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) в онкоцентре им. Блохина в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на декана Физического факультета НГУ и руководителя проекта «Радиационные технологии будущего» Владимира Блинова.

Сейчас специалисты из Новосибирска продолжают доклинические испытания на крупных млекопитающих. Планируется завершить этот этап в 2024 году. После успешного завершения доклинических испытаний результаты передадут в онкоцентр им. Блохина, где начнутся клинические испытания на людях.

В разработке технологии БНЗТ участвуют специалисты Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета. Первые отвечают за создание ускорительного источника нейтронов, вторые — за доклинические испытания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые рассказали, как собираются превращать пластик в топливо.

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Игорь Кириченко
Журналист

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