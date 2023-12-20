В Новосибирске планируют начать испытания бор-нейтронозахватной терапии в 2025 году

В настоящий момент новосибирские специалисты продолжают работу по доклиническим испытаниям.

В 2025 году планируют начать клинические испытания бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) в онкоцентре им. Блохина в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на декана Физического факультета НГУ и руководителя проекта «Радиационные технологии будущего» Владимира Блинова.

Сейчас специалисты из Новосибирска продолжают доклинические испытания на крупных млекопитающих. Планируется завершить этот этап в 2024 году. После успешного завершения доклинических испытаний результаты передадут в онкоцентр им. Блохина, где начнутся клинические испытания на людях.

В разработке технологии БНЗТ участвуют специалисты Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета. Первые отвечают за создание ускорительного источника нейтронов, вторые — за доклинические испытания.

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