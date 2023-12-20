В Новосибирске ученые рассказали, как собираются превращать пластик в топливо

Ученые Института катализа (ИК) СО РАН в Новосибирске представили новую модель промышленного процесса получения этилена из биоэтанола.

Эта модель разработана с целью оптимизации производства путем управления примесями изопропанола, которые уменьшают образование побочных продуктов.

Этилен необходим для производства различных химических веществ и товаров. Он традиционно производится из нефтепродуктов методом пиролиза.

В отличие от традиционных методов, ученые используют альтернативное сырье — биоэтанол, полученный из непищевого растительного материала, такого как отходы сельского хозяйства, шелуха или солома зерновых культур. Специалисты Института катализа разработали математическую модель, которая позволяет предсказывать влияние примесей на конечный продукт, обеспечивая более эффективный процесс производства.

Исследование выявило, что примеси изопропанола эффективно подавляют образование побочных продуктов, таких как бутилен и ацетальдегид, с уровнем торможения образования последнего в семь раз сильнее.

Для оптимизации процесса использования биоэтанола с учетом примесей, ученые предложили применение трубчатых реакторов с алюмооксидным катализатором. Этот экологически чистый способ производства был запатентован институтом. Оптимальная мощность метода оценивается в диапазоне от 20 до 60 тысяч тонн в год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые разработали новое средство, которое воздействует на опухоль.