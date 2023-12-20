В Новосибирске продали новостроек на 140 млрд рублей

Почти за год на 140 млрд рублей продали новостроек в Новосибирске.

Бизнес-сообщество девелоперов One Company со ссылкой на данные Наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата привёли статистику, сообщив о том, что за 11 месяцев 2023 года застройщики продали квартиры в новостройках Новосибирска на 140 миллиардов рублей.

В общей сложности, это на 96% больше, чем за прошлый год.

Количество проданных новостроек насчитывается примерно 22 100. Однако в прошлом году было продано только 13 700.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в октябре в Новосибирске рост цены на новостройки был меньше, чем на готовые квартиры.