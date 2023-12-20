В Новосибирске проведут три предновогодние ярмарки

Ярмарки пройдут в Первомайском районе, Ленинском и Советском.

Три продовольственные ярмарки откроются в Новосибирске. Жители города смогу купить свежие и качественные продукты перед наступлением праздничного сезона. Об этом пишут «Новосибирские новости».

22 декабря: с 9.00 до 17.00 проведут универсальную ярмарку товаров народного потребления по адресу: ул. Физкультурная, 7.

23 декабря ярмарки проведут с 10.00 до 16.00 по двум адресам: ул. Ветлужская, 24 и на площади Карла Маркса, 1 (возле торгового центра «ГУМ»).

В ярмарках примут участие десятки сельхозтоваропроизводителей, включая крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации потребительской кооперации, а также личные подсобные хозяйства.

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