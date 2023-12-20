В Новосибирске с управляющих “Афины Паллады” требуют взыскать 7 миллиардов рублей

7 миллиардов рублей хотят взыскать с управляющих строительной компании “Афина Паллада”.

На портале “Федресурс” появилась информация о том, что в Арбитражный суд Новосибирской области Гайк Магакелян подал заявление в рамках банкротного дела о привлечении арбитражных управляющих ООО СК “Афина Паллада” к субсидиарной ответственности.

Размер субсидиарной ответственности составляет 7 092 631 520 рублей.

Как известно, в 2017 году строительная компания “Афина Паллада” признана банкротом.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске с алиментщика взыскали более 1 миллиона рублей.